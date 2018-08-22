Программирование модуля формирования файлов excell

в mx 1 заносим машины с прибытием и убытием, файл формируется по дате прибытия take.ms/UWIPG т.е. сюда я внесу все машины которые пришли 2 числа и вышли любым другим днём take.ms/VoujD. Если пришло 3 разных бренда, то нужно составлять 3 разных mx1 не смотря на то, что дата входа стоит одна

take.ms/eJMey порядковый номер считать от начала месяца

цена в двух полях должна быть одинаковая take.ms/fIEpjQ берется из исходника

take.ms/MT6Is – складывать кол-во машин, стоимости

take.ms/EwRqw – оставить только принял, маняшин

mx3

сюда заносим машины, где есть убытие

take.ms/FqnOu предусмотреть печать второй стороны

take.ms/tiY9s тут пусто

take.ms/ywfFB получил, принял – маняшин с.с.,

сводка

take.ms/iwDEa машины, которые пришли и вышли – ставить 1 шт, на конец должно выйти 0

машины, которые имеют только вход, писать прибытие 1, выход 0, остаток 1

Исходники take.ms/8uxyf