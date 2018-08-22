Программирование модуля формирования файлов excell

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Закрыт1 заявка127 просмотров

в mx 1 заносим машины с прибытием и убытием, файл формируется по дате прибытия take.ms/UWIPG т.е. сюда я внесу все машины которые пришли 2 числа и вышли любым другим днём take.ms/VoujD. Если пришло 3 разных бренда, то нужно составлять 3 разных mx1 не смотря на то, что дата входа стоит одна 

take.ms/eJMey порядковый номер считать от начала месяца 

цена в двух полях должна быть одинаковая take.ms/fIEpjQ берется из исходника 

take.ms/MT6Is – складывать кол-во машин, стоимости 

take.ms/EwRqw – оставить только принял, маняшин 

mx3 

сюда заносим машины, где есть убытие 

take.ms/FqnOu предусмотреть печать второй стороны 

take.ms/tiY9s тут пусто 

take.ms/ywfFB получил, принял – маняшин с.с., 

сводка 

take.ms/iwDEa машины, которые пришли и вышли – ставить 1 шт, на конец должно выйти 0 

машины, которые имеют только вход, писать прибытие 1, выход 0, остаток 1 

Исходники take.ms/8uxyf

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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