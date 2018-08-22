Нужно выводить все продажи в одну новую чистую базу УТ с функционалом отчетов по всем трем Все базы обновлены до УТ 11.4 Добавить внесение продаж за нал, внесение расходов и включение в основные ...
Переделка сайта (скрипта) на php
Здравствуйте! Необходимо переделать сайт (скрипт) на php.
Имеется готовое решение (скрипт) для работы с api сервисом, но его нужно, грубо говоря, "переделать", т.е. функционал остается примерно тот же, но нужно видоизменить внешний вид этого самого скрипта (сайта).
Исходный вариант и его коды имеются, также покажу, что примерно хотелось бы на выходе.
Главная цель - просто видоизменить уже существующий скрипт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
в mx 1 заносим машины с прибытием и убытием, файл формируется по дате прибытия take.ms/UWIPG т.е. сюда я внесу все машины которые пришли 2 числа и вышли любым другим днём take.ms/VoujD. Если пришло 3 разных бренда, то нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт на Опенкарте, нужно ускорить загрузку для поисковых систем - тут все видноhttps://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=blacktel.ru&tab=desktopВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо сделать копию сайта https://ww-pay.com/ Должна быть сделана также админ панель интуитивно понятная и простаяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
сайт www_evcalyptus_kz на CMS opencart, на него нужно установить авто-воронкуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать и натянуть на вордпресс https://drive.google.com/drive/folders/1jjmKkDdD1T791bs1j9gYfCJIOjhRWUoqВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
на сайте dev.f2parts.com нужно сделать следующие задачи в админке и по бэкенду 1. Нужно, чтобы значения из таблицы с атрибутами, которые грузятся на сервер в таблице, присваивались к товару вот в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $300
Цель: Дать доступ ограниченному кругу лиц к коммерческой тайне, без возможности её дальнейшего распространения третьим лицам Задача: Создать сайт с несколькими разделами под загружаемые из Excel файлы. Один ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать сайт по аналогии с ; Обязательное условия в выборе исполнителя: наличие опыта работы с фотографиями 360 градусов. И еще, заходите в мой профиль, там есть контакты. Пишите туда.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт http://www.hitechapps.net/ Нужно настроить главную страницу (разработать несколько слайдеров, отображение сервисов и прочее). На главной странице нужно отобразть сервисы, портфолио (может быть как в шаблоне), опыт в индустриях (INDUSTRIES, пример https://www.intellectsoft.net/), про компанию. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад