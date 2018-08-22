Переделка сайта (скрипта) на php

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок187 просмотров

Здравствуйте! Необходимо переделать сайт (скрипт) на php.

Имеется готовое решение (скрипт) для работы с api сервисом, но  его нужно, грубо говоря, "переделать", т.е. функционал остается примерно тот же, но нужно видоизменить внешний вид этого самого скрипта (сайта).

Исходный вариант и его коды имеются, также покажу, что примерно хотелось бы на выходе.

Главная цель - просто видоизменить уже существующий скрипт.

PHP
7 лет назад
Ruslan-M
Руслан 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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