Переделка сайта (скрипта) на php

Здравствуйте! Необходимо переделать сайт (скрипт) на php.

Имеется готовое решение (скрипт) для работы с api сервисом, но его нужно, грубо говоря, "переделать", т.е. функционал остается примерно тот же, но нужно видоизменить внешний вид этого самого скрипта (сайта).

Исходный вариант и его коды имеются, также покажу, что примерно хотелось бы на выходе.

Главная цель - просто видоизменить уже существующий скрипт.