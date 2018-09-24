Задачи по ТЗ на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки208 просмотров

ТЗ во вложении.

Drupal
7 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$160
3 дня
Все в порядке.
ok

Заявки фрилансеров

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад