Исправить ошибку на сайте DRUPAL 7

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Завершен3 заявки225 просмотров

После апгрейта друпала перестали работать некоторые функции сайта. Одна из ошибок - 

Возникла AJAX HTTP ошибка. Полученный код HTTP: 500 Следует отладочная информация. Путь: /batch?id=62097&op=do Текст Состояния: error Текст Ответа: ParseError: syntax error, unexpected "

Нужно ее исправить. 

Прошу указывать цену в заявке.

Только постоплата.

Если все пройдет успешно, будем работать дальше.

AJAXDrupal
7 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Отличный программист, прекрасный исполнитель. Периодически работаю с Николаем. Всегда все быстро и профессионально. Однозначно рекомендую.
Рад сотрудничеству. Анастасия - компетентный и опытный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад