Синхронизировать загрузку и выгрузку товаров, заказов в 1С и OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Нужна полная выгрузка и загрузка товаров из 1С в OpenCart и обратно. 

Opencart
7 лет назад
ramzisdead
Рамазан 
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров