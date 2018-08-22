Здравствуйте! Необходимо сделать html-страничку на сайт, берем ту, что уже есть, и просто меняем текст, картинки, цвет шрифта. Все материалы предоставим.
Доработка карточки товара.
Добрый день. Необходимо доработать карточку товара на сайте по тз. Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, есть задание для веб-разработчика. Необходимо знание cms joomla. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Парсинг некоторых данных с веб страниц из списка в file.txt и сохранить то, что соответствует условию.Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть проект на Socialengine4 Требуется кастомизировать модули по ТЗ и подтянуть дизайн. Работа и оплата будет поэтапно. ЗЫ Не пытайтесь развести на предоплату. Её не будет. Нет, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
ТЗ во вложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Нужно поставить клиент telegram на линуксВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
После апгрейта друпала перестали работать некоторые функции сайта. Одна из ошибок - Возникла AJAX HTTP ошибка. Полученный код HTTP: 500 Следует отладочная информация. Путь: /batch?id=62097&op=do Текст Состояния: error Текст Ответа: ParseError: syntax error, unexpected ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать сайт для парсера товаров для совместных покупок ( ВКОНТАКТЕ ). Примеры сайта http://bazasadovod.ru либо https://parser.plus Ненужно все делать 1 в один Требования: Современный, чистый, легкий ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Здравствуйте! Необходимо переделать сайт (скрипт) на php. Имеется готовое решение (скрипт) для работы с api сервисом, но его нужно, грубо говоря, "переделать", т.е. функционал остается примерно тот же, но нужно видоизменить внешний вид этого ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад