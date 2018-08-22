Доработка карточки товара.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок143 просмотра

Добрый день. Необходимо доработать карточку товара на сайте по тз. Жду Ваших предложений.

7 лет назад
oxibook
Иван 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров