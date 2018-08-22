Здравствуйте! Необходимо сделать html-страничку на сайт, берем ту, что уже есть, и просто меняем текст, картинки, цвет шрифта. Все материалы предоставим.
Скрипт
Парсинг некоторых данных с веб страниц из списка в file.txt и сохранить то, что соответствует условию.
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