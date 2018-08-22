Задание для веб-разработчика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок187 просмотров

Здравствуйте,

есть задание для веб-разработчика. Необходимо знание cms joomla.  Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.

Joomla
7 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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