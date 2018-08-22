Здравствуйте! Необходимо сделать html-страничку на сайт, берем ту, что уже есть, и просто меняем текст, картинки, цвет шрифта. Все материалы предоставим.
Нужна помощь ответственного программиста в доработке сайта
Необходимо исправить недочеты в работе интернет магазина, сайт работает на платформе Prestashop, какое-то время назад у нас был программист, но его работа продвигается очень долго.
Также необходимо залить интернет сайт на домен.
http://itpremium.net/projects/site/abcled/ru/
Можете посмотреть сами недочеты на сайте.
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