Нужна помощь ответственного программиста в доработке сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок142 просмотра

Необходимо исправить недочеты в работе интернет магазина, сайт работает на платформе Prestashop, какое-то время назад у нас был программист, но его работа продвигается очень долго.

Также необходимо залить интернет сайт  на домен.

http://itpremium.net/projects/site/abcled/ru/

Можете посмотреть сами недочеты на сайте.

PrestaShop
7 лет назад
guest_15349334349812
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров