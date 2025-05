Добавление в php файл несколько функций

Здравствуйте!

Есть файл обработки лидов order.php (прикреплен)

Он обрабатывает такую форму на странице и передает данные в партнерку:



Купить сейчас

Мне надо добавить в order.php функцию сохранения передаваемых данных в файл txt или csv:

первая строка: email,phone,fn,ln,country,uid,data

[email protected],+7(095)888-5622,Irina,,RU,1234567890,dd.mm.yyyy

Поле email может отсутствовать в форме. В файле должно оставаться пустым тогда.

fn - first name - это поле name из формы;

ln - last name - пустым будет.

country - надо вписывать по стандарту ISO из данных пользователя. Может быть любая страна.

uid - идентификатор пользователя в facebook. Если из кук сложно вытаскивать, то не надо. Будет пустым.

data - дата записи

Добавить опцию проверки на фейковые заявки (по умолчанию включена). Если в номере телефона 5 одинаковых цифр подряд (после чистки от скобок пробелов и пр) - не добавлять в файл.

Файл сохранять в текущей папке. Имя задается в файле в настройках.