Здравствуйте! Необходимо сделать html-страничку на сайт, берем ту, что уже есть, и просто меняем текст, картинки, цвет шрифта. Все материалы предоставим.
Добавление в php файл несколько функций
Здравствуйте!
Есть файл обработки лидов order.php (прикреплен)
Он обрабатывает такую форму на странице и передает данные в партнерку:
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Мне надо добавить в order.php функцию сохранения передаваемых данных в файл txt или csv:
первая строка: email,phone,fn,ln,country,uid,data
[email protected],+7(095)888-5622,Irina,,RU,1234567890,dd.mm.yyyy
Поле email может отсутствовать в форме. В файле должно оставаться пустым тогда.
fn - first name - это поле name из формы;
ln - last name - пустым будет.
country - надо вписывать по стандарту ISO из данных пользователя. Может быть любая страна.
uid - идентификатор пользователя в facebook. Если из кук сложно вытаскивать, то не надо. Будет пустым.
data - дата записи
Добавить опцию проверки на фейковые заявки (по умолчанию включена). Если в номере телефона 5 одинаковых цифр подряд (после чистки от скобок пробелов и пр) - не добавлять в файл.
Файл сохранять в текущей папке. Имя задается в файле в настройках.
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