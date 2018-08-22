написать интеграцию CRM системы Мой склад для Shopify.

Необходимо исправить недочеты в работе интернет магазина, сайт работает на платформе Prestashop, какое-то время назад у нас был программист, но его работа продвигается очень долго. Также необходимо залить интернет сайт на домен. http://itpremium.net/projects/site/abcled/ru/ ...