Здравствуйте! Необходимо сделать html-страничку на сайт, берем ту, что уже есть, и просто меняем текст, картинки, цвет шрифта. Все материалы предоставим.
Сделать простенький Rest api (1 get функция) на PHP Yii2
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