Сделать простенький Rest api (1 get функция) на PHP Yii2

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  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок175 просмотров

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PHPYii
7 лет назад
guest_15349348428881
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

siniykv
49 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, сделал все быстро.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

siniykv
49 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
7 лет назад