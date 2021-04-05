AleksLikhomanov

Алексей AleksLikhomanov

 
31 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web Scraping

Обо мне

Специализируюсь преимущественно на парсинге сайтов (Web Scraping), SQL запросах, анализе данных в MS Excel.

Опыт работы более 6 лет.

Всегда рад новым заказчикам!

Чем занимаюсь

  • парсинг сайтов разной сложности с последующей записью результата в формате .csv, .xls;
  • написание SQL запросов разной сложности;
  • обработка и анализ данных в MS Excel с созданием графиков и сводных таблиц;
  • написание различной сложности макросов в MS Excel на VBA.
Skills

  • Python/Selenium
  • Все необходимые библиотеки Python для парсинга: selenium, requests, bs4, json, lxml, re и пр.
  • MySQL/SQL
  • MS Excel/VBA
Основные принципы работы

  • соблюдение сроков
  • заранее оговоренная стоимость
  • вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
Парсинг сайтаPythonMySQL