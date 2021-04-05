AleksLikhomanov

Web Scraping
Обо мне
Специализируюсь преимущественно на парсинге сайтов (Web Scraping), SQL запросах, анализе данных в MS Excel.
Опыт работы более 6 лет.
Всегда рад новым заказчикам!
Чем занимаюсь
- парсинг сайтов разной сложности с последующей записью результата в формате .csv, .xls;
- написание SQL запросов разной сложности;
- обработка и анализ данных в MS Excel с созданием графиков и сводных таблиц;
- написание различной сложности макросов в MS Excel на VBA.
- Python/Selenium
- Все необходимые библиотеки Python для парсинга: selenium, requests, bs4, json, lxml, re и пр.
- MySQL/SQL
- MS Excel/VBA
- соблюдение сроков
- заранее оговоренная стоимость
- вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
Действие аккаунта приостановлено!