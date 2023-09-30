Написать парсер для сбора информации

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Парсер требуется для сбора данных с сайтов онлайн-магазина брендов одежды. Нужно парсить фото, цена, название, доступные размеры. Сайты брендов будут разными от дорогих и популярных до дешевых и менее известных

2 месяца назад
guest_1696604695249
ОАЭ
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад