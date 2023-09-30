Написать парсер для сбора информации

Удаленно помочь настроить БД MySQL и связать с Unity, так-же помочь переделать PlayerPrefs и бинарную сериализацию на MySQL
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Парсер требуется для сбора данных с сайтов онлайн-магазина брендов одежды. Нужно парсить фото, цена, название, доступные размеры. Сайты брендов будут разными от дорогих и популярных до дешевых и менее известных
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