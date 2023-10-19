Выборки из файлов Эксель, генерация разницы между файлами

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Есть файл эксель, в нём подробное техническое расписание движения транспорта.

Требуется из этого файла эксель, в котором забито техническое расписание, выбирать ряд строк и столбцов, и делать красивое расписание для людей. Пропуская часть "ненужной" для людей информации. В ином формате, в ином порядке.

Когда техническое расписание меняется (а оно меняется допустим 1 раз в день), оно заново забивается в исходный файл технического расписания.

Нужно получить новый красивый файл для людей

И

файл с описанием разницы "Было"-"стало" для удобства всех партнеров и коллег.

Как бы это можно было сделать с минимальными усилиями?

2 месяца назад
shevINF
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
19 дней назад
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Выбранный исполнитель
VitaliyNiko
Виталий 
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
2 месяца назад
$50
1 день
UAH
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