У нас есть очень старый, древний, плохой сайт туристических услуг. разрабатывается новый, хороший. Но нужно пока на время этот сделать хотя бы примерно адаптивным. Необходимо провести доработки страницы "товара" (туристического продукта) и далее страницы оформления заказа - ...