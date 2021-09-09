Есть файл эксель, в нём подробное техническое расписание движения транспорта. Требуется из этого файла эксель, в котором забито техническое расписание, выбирать ряд строк и столбцов, и делать красивое расписание для людей. Пропуская ...
- Базы данных1 исполнительЗакрытмесяц назад
У нас есть очень старый, древний, плохой сайт туристических услуг. разрабатывается новый, хороший. Но нужно пока на время этот сделать хотя бы примерно адаптивным. Необходимо провести доработки страницы "товара" (туристического продукта) и далее страницы оформления заказа - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Задание по ссылкеИконки и Пиксель-артнет заявокЗавершен7 месяцев назад
Для оффлайн-выставки требуется видео-презентация, серьезного, солидного уровня. Без "на коленке". Выставка официальная, большие дяди в пиджаках перетирают важные вопросы об инвестициях в миллионы денег. Презентация должна соответствовать такому уровню и быть привлекательной, призывать подписаться, вступить в сообщество. Крайне ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Сайт туристического агентства. На сайте представлены туристические продукты: круизы Туристические продукты различаются многим, но в них есть ограниченный перечень услуг, которые существуют в каюте, на корабле, в категории кают. Например: wi-fi на всем борту, бассейн, ресторан, фитнес и ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Требуется разработать лендинг на Тильде либо ином конструкторе. По прототипу https://drive.google.com/file/d/1fmViJlA-PesArIHISzVZmzpHqRlw5j6A/view Контент дадим, иконки дадим, баннеры дадим. Только сборка. Результат - адаптивный лендинг, работающие формы. "Красота", переходы, что ещё позволяет конструктор - приветствуются. Для подбора исполнителя требуется минимум две цифры: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад