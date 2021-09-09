shevINF

Василий shevINF

 
43 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
7 дней назад
Круизный центр Инфофлот
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$966
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Выборки из файлов Эксель, генерация разницы между файлами

    Есть файл эксель, в нём подробное техническое расписание движения транспорта. Требуется из этого файла эксель, в котором забито техническое расписание, выбирать ряд строк и столбцов, и делать красивое расписание для людей. Пропуская ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработать дизайн макет страницы; сейчас не адаптивна, садаптивить

    У нас есть очень старый, древний, плохой сайт туристических услуг. разрабатывается новый, хороший. Но нужно пока на время этот сделать хотя бы примерно адаптивным. Необходимо провести доработки страницы "товара" (туристического продукта) и далее страницы оформления заказа - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Видео-презентация канала, сообщества по инвестициям

    Для оффлайн-выставки требуется видео-презентация, серьезного, солидного уровня. Без "на коленке". Выставка официальная, большие дяди в пиджаках перетирают важные вопросы об инвестициях в миллионы денег. Презентация должна соответствовать такому уровню и быть привлекательной, призывать подписаться, вступить в сообщество.  Крайне ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Требуется разработать иконки/пиктограммы услуг для сайта

    Сайт туристического агентства. На сайте представлены туристические продукты: круизы Туристические продукты различаются многим, но в них есть ограниченный перечень услуг, которые существуют в каюте, на корабле, в категории кают. Например: wi-fi на всем борту, бассейн, ресторан, фитнес и ...

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Лендинг на тильде либо ином конструкторе.

    Требуется разработать лендинг на Тильде либо ином конструкторе. По прототипу https://drive.google.com/file/d/1fmViJlA-PesArIHISzVZmzpHqRlw5j6A/view Контент дадим, иконки дадим, баннеры дадим. Только сборка. Результат - адаптивный лендинг, работающие формы. "Красота", переходы, что ещё позволяет конструктор - приветствуются. Для подбора исполнителя требуется минимум две цифры: ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
YagubovaAnn
29 летКипр
8 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
$250
10 баллов
6 месяцев назад
Разработать дизайн макет страницы; сейчас не адаптивна, садаптивить
Хорошая, продуктивная работа. Оплата в срок.
Всё сделали
Ответный отзыв
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
$210
10 баллов
7 месяцев назад
Новая порция иконок по заданию
Спасибо за заказ! Был рад снова с вами поработать!
Всё отлично, спасибо, рекомендую
Ответный отзыв
folt1k
28 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
14 минут назад
$130
10 баллов
7 месяцев назад
Видео-презентация канала, сообщества по инвестициям
Огромное спасибо за заказ. С вами приятно работать. Всем советую!
Работа очень высокого уровня. Инициативность, внимательность, скорость, качество. Очень довольны сотрудничеством.
Ответный отзыв
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
$216
10 баллов
8 месяцев назад
Требуется разработать иконки/пиктограммы услуг для сайта
Благодарю за заказ, все супер) оперативная обратная связь способствовала быстрому решению вопросов и продвигала к решению поставленной задачи, оплата без задержек, рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично, в срок, качественно, с разумной степенью инициативы. Иконки сделаны, приняты, используются
Ответный отзыв
AlexanderShilo
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
17 дней назад
$160
10 баллов
2 года назад
Лендинг на тильде либо ином конструкторе.
Спасибо за проект, рекомендую!
Всё прекрасно. Разумная инициатива, точность, сроки, качество. Качественная работа.
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