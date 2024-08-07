Восстановить работу сервера onlyoffice

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Закрыт1 заявка7 просмотров

После выключения света не работает сервер с olyoffice, висит бесконечная загрузка. Onlyoffice установлен в docker контейнерах, сервер на CentOS 8. Нужно восстановить работоспособность сервера. В крайнем случае переустановка сервера с сохранением пользовательских файлов и БД.

CentOSDockerMySQL
12 дней назад
guest_1745218765074
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Егор
 
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