Требуется настроить безопасное SSL-подключение к БД PostgreSQL и RabbitMQ на действующем VPS-сервере. Необходимо сгенерировать самоподписанные сертификаты с использованием OpenSSL, выполнить соответствующие настройки конфигураций и предоставить техническую инструкцию для разработчиков о подключении к сервисам с поддержкой SSL. Объем работ — 2–4 часа с минимальным вмешательством в работу проекта.
Восстановить работу сервера onlyoffice
После выключения света не работает сервер с olyoffice, висит бесконечная загрузка. Onlyoffice установлен в docker контейнерах, сервер на CentOS 8. Нужно восстановить работоспособность сервера. В крайнем случае переустановка сервера с сохранением пользовательских файлов и БД.
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