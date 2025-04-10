📌 Общая информация:

Действующий онлайн-сервис (бот в телеграм). Пользователи активно работают с проектом в реальном времени, поэтому любые изменения в инфраструктуре должны проводиться без остановки сервера или с минимальным вмешательством.

⚙️ Архитектура проекта:

Сервер: VPS (Ubuntu/Debian)

Хостинг: Тот же провайдер, где размещён основной проект

База данных: PostgreSQL (внутреннее подключение, без SSL)

Сервис очередей: RabbitMQ (внутреннее подключение, без SSL)

Сервер не пустой – на нём уже работает production-сборка проекта

Приложение использует очереди и БД, к которым сейчас идёт незащищённое подключение

Планируется внедрить SSL-соединения для безопасной передачи данных





🎯 Цель задания:

Обеспечить безопасное SSL-подключение к Базе Данных и Сервису Очередей проекта Woome AI.

Настройка должна быть выполнена через самоподписанные сертификаты с использованием OpenSSL.

После настройки необходимо предоставить техническую инструкцию для разработчиков о том, как подключаться к сервисам с поддержкой SSL.

✅ Что необходимо сделать:

1. 🔐 Генерация сертификатов (OpenSSL)

Создать root CA (корневой сертификат)

Сгенерировать:



Сертификат сервера (используется PostgreSQL и RabbitMQ) Сертификат клиента (для приложений и ботов)

Примеры сертификатов: .crt, .key, .pem, .csr — в зависимости от нужд PostgreSQL и RabbitMQ





2. 🛠️ Настройка PostgreSQL

Включить ssl = on в postgresql.conf

Указать пути к .crt, .key, и CA-файлам

Обновить pg_hba.conf:



Использовать метод hostssl Указать способ авторизации: cert или md5 с SSL





Открыть нужный порт на фаерволе (если используется)

Перезапустить PostgreSQL

Проверить подключение с sslmode=require и через psql





3. 🛠️ Настройка RabbitMQ

Включить SSL через конфигурацию (rabbitmq.conf или .env)

Указать:



ssl_options.cacertfile ssl_options.certfile ssl_options.keyfile





Настроить прослушивание порта 5671 (стандарт для amqps)

Убедиться в доступности и стабильности сервиса

Перезапустить RabbitMQ и проверить подключение





4. 🧪 Тестирование

Проверить соединение с PostgreSQL (psql, через код)

Проверить amqps-подключение к RabbitMQ (amqp-клиент)





Убедиться, что:



Сертификаты принимаются

Данные передаются по зашифрованному каналу Не возникает ошибок при подключении или работе с сервисами







5. 📘 Документация

Подготовить технический документ (PDF или Markdown) с инструкциями:

Как подключаться к Базе Данных (PostgreSQL) по SSL



Примеры строки подключения Параметры: sslmode, sslrootcert, sslcert, sslkey





Как подключаться к RabbitMQ по SSL



Примеры строки подключения Список необходимых параметров





Где хранятся сертификаты (путь, структура)

Какие зависимости нужны (для локальной разработки)

Возможные ошибки и способы их решения





Шаблон: https://drive.google.com/file/d/1xi_Q-jHwiioaE0wfvWHtbt3LEypoAr8O/view?usp=sharing

📂 На выходе требуется:

Сгенерированные сертификаты:



Root CA

Серверный сертификат

Клиентский сертификат



Настроенные конфиги:



postgresql.conf

pg_hba.conf

rabbitmq.conf (или docker/env, если контейнеризировано)



Документ: «Как подключаться к БД и RabbitMQ через SSL» Краткий лог всех выполненных действий и использованных команд



🔐 Доступы, которые будут предоставлены:

SSH-доступ к VPS

⏳ Срок выполнения: