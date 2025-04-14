Перенести веб-сайт на движке WordPress с prohoster.info на hostinger

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт12 заявок28 просмотров

Я ищу опытного исполнителя для перехода веб-сайта на движке WordPress с текущего хостинг-провайдера https://prohoster.info на новый хостинг от https://hostinger.com

Основные требования:
- Обеспечить плавный переход между хостингами без потери данных или проблем с функциональностью сайта.
- Проверьте работу сайта после переноса, включая проверку ссылок, изображений и других элементов сайта.
- Убедитесь, что все настройки базы данных и конфигурационные файлы обновлены в соответствии с новым хостингом.
- Убедитесь, что почта, связанная с доменом, работает должным образом после переноса.

Пожалуйста, укажите свой опыт работы с WordPress, https://prohoster.info и https://hostinger.com, а также ваши сроки и бюджет для выполнения этой задачи.

WordPressНастройка сайтовПеренос данных
18 дней назад
Антон
18 дней в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
15 дней назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
315 отзывов
15 дней назад
#1
Системное администрирование
Мгер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 отзыва
17 дней назад
Вадим
 
37 лет
17 дней в сервисе
Был
15 дней назад
17 дней назад
Кристина
 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 отзыва
17 дней назад
Іван
 
32 года
месяц в сервисе
Был
4 часа назад
17 дней назад
Сергей
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
18 дней назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
48 отзывов
18 дней назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
66 отзывов(-2)
18 дней назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
31 отзыв
18 дней назад
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
189 отзывов(-3)
18 дней назад
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
29 минут назад
10 отзывов
18 дней назад