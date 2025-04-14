Я ищу опытного исполнителя для перехода веб-сайта на движке WordPress с текущего хостинг-провайдера https://prohoster.info на новый хостинг от https://hostinger.com



Основные требования:

- Обеспечить плавный переход между хостингами без потери данных или проблем с функциональностью сайта.

- Проверьте работу сайта после переноса, включая проверку ссылок, изображений и других элементов сайта.

- Убедитесь, что все настройки базы данных и конфигурационные файлы обновлены в соответствии с новым хостингом.

- Убедитесь, что почта, связанная с доменом, работает должным образом после переноса.



Пожалуйста, укажите свой опыт работы с WordPress, https://prohoster.info и https://hostinger.com , а также ваши сроки и бюджет для выполнения этой задачи.