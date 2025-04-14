Требуется обновить PHP с версии 7.2 до 7.4 на сервере с Ubuntu 18.04.6. Обновление необходимо для работы с библиотекой, при этом не планируется повышение версии выше 7.4 из-за потенциальных рисков для системы.
Перенести веб-сайт на движке WordPress с prohoster.info на hostinger
Я ищу опытного исполнителя для перехода веб-сайта на движке WordPress с текущего хостинг-провайдера https://prohoster.info на новый хостинг от https://hostinger.com
Основные требования:
- Обеспечить плавный переход между хостингами без потери данных или проблем с функциональностью сайта.
- Проверьте работу сайта после переноса, включая проверку ссылок, изображений и других элементов сайта.
- Убедитесь, что все настройки базы данных и конфигурационные файлы обновлены в соответствии с новым хостингом.
- Убедитесь, что почта, связанная с доменом, работает должным образом после переноса.
Пожалуйста, укажите свой опыт работы с WordPress, https://prohoster.info и https://hostinger.com, а также ваши сроки и бюджет для выполнения этой задачи.
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