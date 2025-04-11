Обновить php на сервере с 7.2 до 7.4

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Сервер на Ubuntu 18.04.6. php нужно для использования библиотеки. Выше 7.4 пока опасаемся обновлять, чтобы ничего не сломалось.

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