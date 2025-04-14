Помочь в переезде на новый домен и Ip

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Открыт10 заявок29 просмотров

Нужна помощь в переезде проекта на новое доменное имя (есть поддомены которые не работают после переезда, пытался самостоятельно)
Также взял дополнительный IPv4 на хосте, чтобы сменить старый.

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