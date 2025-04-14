Перенос с одного сервера на другой

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт5 заявок39 просмотров

Сроки : 2 Часа

Задача: Перенос 4 Laravel проектов с одного хостинга на другой

  1. Резервное копирование:

    • Сделать резервные копии файлов и баз данных с текущего хостинга.

  2. Перенос файлов:

    • Скопировать все файлы проектов на новый хостинг (через FTP или SFTP).

  3. Перенос баз данных:

    • Экспортировать базы данных с текущего хостинга и импортировать на новый.

  4. Установка зависимостей:

    • На новом хостинге выполнить composer install для каждого проекта.

  5. Настройка сервера:

    • Настроить Nginx или Apache на новом хостинге для всех 4 проектов.

    • Обновить DNS, чтобы домены указывали на новый хостинг.

  6. Проверка:

    • Убедиться, что все проекты работают на новом хостинге.

ApacheCentOSLaravelНастройка серверов
14 дней назад
Максим
 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
354 отзыва

Заявки фрилансеров

Владимир
 
34 года
2 месяца в сервисе
онлайн
14 часов назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
315 отзывов
8 дней назад
#1
Системное администрирование
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
12 дней назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
онлайн
99 отзывов
14 дней назад
ТОП-5
Системное администрирование
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
18 отзывов
14 дней назад