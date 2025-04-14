Требуется помощь в переезде проекта на новое доменное имя и смене IPv4. Необходимо исправить неработающие поддомены после переезда. Опыт в системном администрировании будет преимуществом.
Перенос с одного сервера на другой
Сроки : 2 Часа
Задача: Перенос 4 Laravel проектов с одного хостинга на другой
Резервное копирование:
Сделать резервные копии файлов и баз данных с текущего хостинга.
Перенос файлов:
Скопировать все файлы проектов на новый хостинг (через FTP или SFTP).
Перенос баз данных:
Экспортировать базы данных с текущего хостинга и импортировать на новый.
Установка зависимостей:
На новом хостинге выполнить
composer installдля каждого проекта.
Настройка сервера:
Настроить Nginx или Apache на новом хостинге для всех 4 проектов.
Обновить DNS, чтобы домены указывали на новый хостинг.
Проверка:
Убедиться, что все проекты работают на новом хостинге.
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