Требуется выполнить миграцию проекта на фреймворке Kohana 3.3 с PHP 5.6 на PHP 8.2. Необходимо адаптировать движок проекта к новой версии, кастомные модули трогать не нужно. Проект большой, рефакторинг на другой фреймворк не рассматривается. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Создание админки и верстка сайта
📌 Что нужно сделать:
Создание веб-сервиса, аналогичный Mobbin, с каталогом скриншотов мобильных приложений.
Сервис работает в формате условно-бесплатного доступа:
- любой пользователь может посмотреть демо-версию сайта,
- полный доступ открывается после оплаты через Telegram-бота.
📄 Структура сервиса:
1. Публичная часть, галлерея скринов для нескольких выбранных приложений.
2. ТГ-бот. Для оформления подписки. (бот готов)
3. Закрытая часть, доступна после авторизации. Открывает доступ ко всем разделам.
4. Админка, только для администраторов. Управление сайтом.
Детальное ТЗ есть, отправлю после предварительного выбора кандидата :)
Предварительная дата релиза: 8 июня 2025
Заявки фрилансеров
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