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Необхідно зайти в Appstore з Айфону, встановити CRM систему за наданим посиланням та залишити 4-зірковий відгук, використовуючи наданий текст. Завдання включає кілька простих кроків для швидкого виконання. Гео: тільки Україна.

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