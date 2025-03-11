Размещение APK в Play Market

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Открыт2 заявки20 просмотров

Необходимо разместить приложение VPN в Google Play Market в соотвествии со всеми правилами площадки

AndroidGoogle
18 часов назад
Илья
21 час в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

PoweredByJava
Виктор 
37 лет
2 года в сервисе
Был
19 минут назад
18 часов назад
$150
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
42 минуты назад
4 отзыва(-1)
18 часов назад
PoweredByJava
Виктор 
37 лет
2 года в сервисе
Был
19 минут назад
18 часов назад