Необхідно зайти в Appstore з Айфону, встановити CRM за наданим посиланням та залишити 4-зірковий відгук, використовуючи наданий текст. Завдання просте і швидке, доступне тільки для користувачів з України.
Размещение APK в Play Market
Необходимо разместить приложение VPN в Google Play Market в соотвествии со всеми правилами площадки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Наполнение сайтов11 заявокОткрытдень назад
- $3
Необходимо оставить оценку и отзыв в двух геосервисах: Я.Карты и Я.Услуги. Для выполнения задания потребуется пройти по предоставленной ссылке, выбрать нужный геосервис, поставить звезды и написать текст отзыва вручную. Все необходимые данные будут предоставлены для выполнения задачи.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт2 дня назад
Шукається виконавець для публікації коментаря на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій гілці (subreddit). Необхідно мати власний Reddit акаунт, створений не пізніше 2024 року. Коментар повинен бути якісним та відповідати темі обговорення.Наполнение сайтовнет заявокОткрыт3 дня назад
Шукається фрилансер для публікації коментаря на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у певній гілці. Виконавець має мати власний Reddit-акаунт, створений не раніше 2024 року. Завдання полягає у написанні та публікації коментаря, що відповідає вимогам subreddit.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 дня назад
- $1
Здійснити публікацію готового тексту на App Store. Для виконання завдання потрібно мати айфон. Очікується точне дотримання інструкцій та термінів.Наполнение сайтов15 заявокОткрыт4 дня назад
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта на платформе Битрикс. Основные задачи: заливка готовых текстов, проверка на орфографические ошибки, обработка картинок и прописка метатегов. Опыт работы с Битриксом обязателен. Важно также проверять страницы на наличие ошибок.Наполнение сайтов3 заявкиОткрыт4 дня назад
Необхідно опублікувати коментар на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій гілці (subreddit). Виконавець повинен мати власний Reddit-акаунт, створений не пізніше 2024 року.Завершен3 дня назад
- $5
Требуется выполнить ручную рассылку сообщений в Telegram через веб-интерфейс. Все доступы будут предоставлены. Оплата составляет 2 грн. за каждое отправленное сообщение. Необходимо отправлять ежедневно по 30-50 сообщений.Наполнение сайтов14 заявокОткрыт7 дней назад
Шукається виконавець для публікації коментаря на Reddit у визначеній гілці. Коментар має містити 6-8 речень про продукт. Виконавець повинен мати власний Reddit-акаунт, створений не пізніше 2024 року.Закрыт7 дней назад
Необхідно опублікувати коментар у заданому subreddit на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт. Виконавець повинен мати власний Reddit-акаунт, створений не пізніше 2024 року.Завершен8 дней назад