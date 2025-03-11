Размещение APK в Play Market

Шукається фрилансер для публікації коментаря на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у певній гілці. Виконавець має мати власний Reddit-акаунт, створений не раніше 2024 року. Завдання полягає у написанні та публікації коментаря, що відповідає вимогам subreddit.