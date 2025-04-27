Шукаю власників REDDIT аккаунтів! Зробити пост

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Закрыт6 заявок38 просмотров

Необхідно опублікувати пост на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій гілці (thread). Виконавець повинен мати власний Reddit-акаунт, створений не пізніше 2024 року, для забезпечення автентичності публікації.

Написание постов
10 дней назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
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час назад

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Vladyslav0510
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10 дней назад
$3
1 день
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Vladyslav0510
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