Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Открыт35 заявок773 просмотра

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
14 дней назад
Виктория
 
28 лет
2 года в сервисе
Была
5 дней назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Илья
 
15 лет
6 дней в сервисе
Был
3 дня назад
6 дней назад
Оксана
 
28 лет
7 дней в сервисе
Была
5 дней назад
7 дней назад
Альнияз
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
8 дней назад
Дима
 
19 лет
8 дней в сервисе
Был
8 дней назад
8 дней назад
Ангеліна
 
20 лет
8 дней в сервисе
Была
7 дней назад
8 дней назад
Владлена
 
26 лет
10 дней в сервисе
Была
день назад
8 дней назад
Богдан
 
26 лет
8 дней в сервисе
Был
7 дней назад
8 дней назад
Артем
 
22 года
8 дней в сервисе
Был
8 дней назад
8 дней назад
Надежда
 
51 год
8 дней в сервисе
Была
6 дней назад
8 дней назад
Едуард
 
19 лет
год в сервисе
Был
3 дня назад
8 дней назад
Александр
 
15 лет
9 дней в сервисе
Был
9 дней назад
9 дней назад
Наталья
 
29 лет
9 дней в сервисе
Была
9 дней назад
9 дней назад
Максім
 
32 года
месяц в сервисе
Был
день назад
9 дней назад
Роман
 
23 года
10 дней в сервисе
Был
9 дней назад
10 дней назад
Елисей
 
21 год
10 дней в сервисе
Был
9 дней назад
10 дней назад
Олег
 
21 год
10 дней в сервисе
Был
9 дней назад
10 дней назад
Руслан
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 дней назад
Максим
 
18 лет
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Елизавета
 
19 лет
10 дней в сервисе
Была
10 дней назад
10 дней назад
Андрей
 
25 лет
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Анастасия
 
28 лет
11 дней в сервисе
Была
3 дня назад
11 дней назад
Тимур
 
21 год
11 дней в сервисе
Был
3 часа назад
11 дней назад
Амаль
 
22 года
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Кира
 
25 лет
12 дней в сервисе
Была
7 часов назад
12 дней назад
Вера
 
18 лет
12 дней в сервисе
Была
12 дней назад
12 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
12 дней назад
Дарья
 
24 года
3 года в сервисе
Была
12 дней назад
13 дней назад
Артём
 
36 лет
13 дней в сервисе
Был
13 дней назад
13 дней назад
Алексей
 
22 года
14 дней в сервисе
Был
9 дней назад
13 дней назад
Адель
 
22 года
13 дней в сервисе
Был
13 дней назад
13 дней назад
Фёдор
 
21 год
14 дней в сервисе
Был
9 дней назад
14 дней назад
Алиса
 
23 года
14 дней в сервисе
Была
14 дней назад
14 дней назад
Юлечка
 
17 лет
14 дней в сервисе
Была
13 дней назад
14 дней назад
Матвей
 
24 года
19 дней в сервисе
Был
9 часов назад
14 дней назад
Анастасия
 
25 лет
14 дней в сервисе
Была
14 дней назад
14 дней назад