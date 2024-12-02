Відгуки гугл мапс

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Закрыт15 заявок138 просмотров

Потрібні люди для написання відгуків мінімум від 10 на 3 локації тобто 30. Оплата 0.6 за 1

Google MapsНаписание отзывов
10 дней назад
Makar555
Роман 
22 года
2 года в сервисе
Был
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Валентин
 
27 лет
месяц в сервисе
Был
20 часов назад
9 дней назад
Вадим
 
18 лет
9 дней в сервисе
Был
9 дней назад
9 дней назад
Григорій
 
65 лет
22 дня в сервисе
Был
11 часов назад
9 дней назад
Таня
 
43 года
22 дня в сервисе
Была
15 часов назад
9 дней назад
Данияр
 
33 года
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Максим
 
15 лет
10 дней в сервисе
Был
7 часов назад
10 дней назад
Вероника
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 дня назад
10 дней назад
Эдуард
 
56 лет
19 дней в сервисе
Был
2 дня назад
10 дней назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
10 дней назад
Аслан
 
20 лет
14 дней в сервисе
Был
9 дней назад
10 дней назад
Бактыяр
 
23 года
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Карина
 
25 лет
год в сервисе
Была
5 часов назад
10 дней назад
Виктория
 
27 лет
месяц в сервисе
Была
11 часов назад
10 дней назад
Ігор
 
56 лет
25 дней в сервисе
Был
10 часов назад
10 дней назад
Ілона
 
35 лет
18 дней в сервисе
Была
9 часов назад
10 дней назад