Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт31 заявка1497 просмотров

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
12 дней назад
Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
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5 часов назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
30 лет
16 дней в сервисе
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3 дня назад
5 дней назад
Дарья
 
20 лет
5 дней в сервисе
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5 дней назад
5 дней назад
Александр
 
21 год
5 дней в сервисе
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5 дней назад
5 дней назад
Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
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5 дней назад
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Михаил
 
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7 дней в сервисе
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5 часов назад
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Дмитрий
 
36 лет
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5 дней назад
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Николай
 
21 год
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Руслан
 
27 лет
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2 дня назад
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Алина
 
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Иван
 
22 года
4 года в сервисе
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1 отзыв
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Диана
 
24 года
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8 дней назад
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Юлия
 
17 лет
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8 дней назад
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Альнияз
 
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Вячеслав
 
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день назад
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Виктория
 
21 год
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Диар
 
22 года
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21 год
9 дней в сервисе
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Варвара
 
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Валентина
 
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5 лет в сервисе
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Ходер
 
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Давид
 
24 года
месяц в сервисе
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Лия
 
21 год
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день назад
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Варвара
 
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Меланія
 
17 лет
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Алина
 
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Айткул
 
15 лет
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Влад
 
24 года
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Ярослав
 
33 года
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Мария
 
21 год
12 дней в сервисе
Была
12 дней назад
12 дней назад