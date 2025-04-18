Наполнить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт12 заявок104 просмотра

Разместить несколько разделов на сайте и сделать перевод на несколько языков.

Перевод делаем через GPT (40,45) или Deepl

Видео инструкция и пояснения прилагаются

WordPressНаполнение сайтовПеревод контента
13 дней назад
Максим
год в сервисе
Был
12 дней назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 дня назад
Марія
 
23 года
5 дней в сервисе
Была
6 часов назад
4 дня назад
Кирилл
 
33 года
год в сервисе
Был
2 дня назад
8 дней назад
Ольга
 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
день назад
6 отзывов
11 дней назад
Максим
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
день назад
11 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
11 дней назад
Евгений
 
23 года
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
12 дней назад
Аслан
 
20 лет
14 дней в сервисе
Был
9 дней назад
12 дней назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
57 отзывов
12 дней назад
Лучший контент-менеджер апреля
ТОП-5
Наполнение сайтов
Анастасия
 
28 лет
23 дня в сервисе
Была
15 часов назад
12 дней назад
Денис
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
12 дней назад