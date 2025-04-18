Требуется участие в опросе, состоящем из 15 вопросов, касающихся доставки еды. Опрос займет не более 15 минут. Оплата составит 5 долларов за завершенный опрос. Идеально подходит для тех, кто хочет быстро заработать.
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Разместить несколько разделов на сайте и сделать перевод на несколько языков.
Перевод делаем через GPT (40,45) или Deepl
Видео инструкция и пояснения прилагаются
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