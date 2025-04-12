Оцінити додаток (iPhone)

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Закрыт21 заявка202 просмотра

Потрібно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займає кілька хвилин та вимагає наявності телефону на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

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18 дней назад
marta_stepanets
Марта 
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