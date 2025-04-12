Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.
Оцінити додаток (iPhone)
Потрібно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займає кілька хвилин та вимагає наявності телефону на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт12 дней назад
- $5
Требуется написать информативный и естественный отзыв о заведении (кафе, ресторане, баре и т. д.) объемом 250–400 слов. Отзыв должен быть структурирован, включать введение, впечатления об атмосфере и интерьере, качество обслуживания, услуг и цен. Должен быть уникальным, без шаблонных фраз и откровенного негатива, с возможностью упоминания конкретных блюд или услуг.Наполнение сайтов22 заявкиОткрыт20 дней назад
- $100
Необходимо написать комментарии на стрим YouTube с 8-10 различных аккаунтов. Текст комментариев будет предоставлен заказчиком. Ожидается качественное выполнение задачи с соблюдением сроков.Наполнение сайтов18 заявокОткрыт20 дней назад
Требуется внести корректировки на сайте, включая обновление цен и размещение новых статей. Работа будет производиться на платформах Bitrix и WordPress. Объем задания большой, выполнение возможно частями.Наполнение сайтов16 заявокОткрыт20 дней назад
- $10
Требуется написать 10 комментариев на Ютуб с разных аккаунтов. Задача направлена на наполнение сайтов и создание активного контента. Необходимо учесть разнообразие мнений и стилей написания.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт21 день назад
Необходимо оформить 80 карточек товаров на платформе Ozon, включая как текстовое, так и графическое наполнение. Кроме того, требуется предоставление услуг сопровождения после оформления. Укажите цену за каждую карточку и стоимость сопровождения. Обращения от агентств не принимаются.Наполнение сайтов18 заявокОткрыт21 день назад
- $5
Необходимо создать и опубликовать отзыв о товаре, который будет кратким, но информативным. Отзыв должен содержать все положительные качества товара, быть уникальным и избегать излишней 'воды'. Объем текста — 100-300 символов.Наполнение сайтов42 заявкиОткрыт22 дня назад
- $100
Необходима рекламная таблица для наполнения сайтов. Задача включает сбор информации о стримерах на Twitch и Kick, телеграмм и ВК группах, а также YouTube каналах. Нужно указать источник, цену и контакты. Фолловеры и участники по заданным критериям.Наполнение сайтов5 заявокОткрыт23 дня назад
- $2
Потрібно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займає кілька хвилин та вимагає наявності телефону на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт18 дней назад