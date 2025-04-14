Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт40 заявок762 просмотра

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
19 дней назад
Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
Была
5 часов назад

Заявки фрилансеров

Данило
 
26 лет
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Был
9 дней назад
12 дней назад
Олимджон
 
29 лет
12 дней в сервисе
Был
9 дней назад
12 дней назад
Ирина
 
31 год
12 дней в сервисе
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12 дней назад
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Диана
 
17 лет
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Анна
 
31 год
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Глеб
 
32 года
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4 дня назад
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Божена
 
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Хаким
 
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Нурсаулет
 
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Был
10 дней назад
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Джордж
 
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Элдор
 
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Кирилл
 
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Евгений
 
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Анчы-Херел
 
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Константин
 
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Альнияз
 
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Максим
 
24 года
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Екатерина
 
36 лет
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Виктория
 
20 лет
месяц в сервисе
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Артем
 
17 лет
17 дней в сервисе
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Тимофей
 
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Был
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Егор
 
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Варвара
 
16 лет
2 месяца в сервисе
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Дильбар
 
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Виктория
 
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Анастасия
 
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месяц в сервисе
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Анна
 
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Игорь
 
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3 дня назад
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Ростислав
 
23 года
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Петро
 
16 лет
18 дней в сервисе
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16 дней назад
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Егор
 
23 года
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Мария
 
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Яна
 
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Степан
 
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Давид
 
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месяц в сервисе
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6 часов назад
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