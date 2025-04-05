Необходима рекламная таблица

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт5 заявок64 просмотра

Задачи

- Связаться с:
- стримерами на twitch / kick (мин- 50 фолловеров)
- телеграмм группами (до 10к участников)
- вк группами (до 50к участников)
- ютуб каналами (с 1к подписчиков мин- 2к просмотров)

- отписать в таблицу - / источник / цену / контакты

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23 дня назад
Мария
23 дня в сервисе
Была
23 дня назад

Заявки фрилансеров

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