Требуется контент-менеджер для наполнения сайтов. Обязанности включают сбор контента, работу с переводчиком и добавление материалов на сайт. Ожидается грамотный английский, внимательность и базовые навыки графических редакторов. Гибкий график, оплата от 150$ в месяц с возможностью увеличения. Долгосрочное сотрудничество.
Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации
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