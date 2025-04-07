Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт45 заявок832 просмотра

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
25 дней назад
Vichkaaa
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Заявки фрилансеров

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21 год
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Антон
 
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Яна
 
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Нысан
 
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Олена
 
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25 дней назад