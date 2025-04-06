Требуется написать небольшой отзыв для наполнения сайта. Подробности обсуждаются в чате. Заказ оплачивается 2000 рублей. Идеально подходит для тех, кто умеет писать лаконично и понятно.
Контент менеджер
Требования:
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1. Опыт работы по обновлению сайта не обязателен. Мы полностью обучим всем навыкам для работы.
2. Владение грамотным письменным английским.
3. Внимательность к деталям.
4. Дружелюбность и вежливость.
5. Умение быстро вникать в суть поставленной задачи.
6. Минимальные знания графических редакторов Paint, Irfanview, чтобы удалить/нанести текст на картинку, сделать скриншот.
7. Наличие хорошего интернета.
8. Всегда быть на связи в рабочее время.
9. Хороший иммунитет и здоровье в целом.
Обязанности:
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1. Прохождение ссылок (даются контент-менеджером), сбор картинок, гифок и видео.
2. Работа с переводчиком. Отправка постов на перевод и получение готовых текстов. Проверка текстов на соответствие идее и смыслу поста, и отправка текста на корректировку при необходимости.
3. Добавление контента на сайт.
4. Выполнение разных мелких поручений. В основном это поиск информации и контента.
Условия работы:
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1. График свободный (Пн-Пт). Необходимо добавить необходимый контент к вечеру.
2. Полрабочего дня в субботу (посменно через 1 субб). Воскресенье выходной.
Условия оплаты:
1. 150$ на испытательный срок две недели.
2. 350$ после испытательного срока. (В месяц)
Оплата раз в месяц через Paypal либо криптовалюту.
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Интересует долгосрочное сотрудничество.
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