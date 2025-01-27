internetshop

Олег internetshop

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Репетитор английского языка. Копирайтинг. Монтаж

Я репетитор английского языка с собственной авторской программой и индивидуальным подходом к каждому ученику. Моя цель — помочь вам достичь результатов: будь то улучшение разговорных навыков, подготовка к экзаменам или повышение уровня языка для работы и путешествий. Ваш успех — моя мотивация!

Я копирайтер с уникальным подходом к созданию текстов, которые привлекают, убеждают и продают. Разрабатываю контент под ваши цели: от продающих текстов и слоганов до статей и сценариев. Мой результат — это тексты, которые работают на вашу аудиторию и бизнес!

Я видеомонтажер, который превращает ваши идеи в захватывающие видеоролики. Создаю контент для социальных сетей, рекламы, YouTube, и не только. Работаю с деталями, чтобы каждый кадр рассказывал историю и привлекал внимание зрителей. Ваше видео — мой креативный результат!

Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#187
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#5027