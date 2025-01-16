Написать браузерный парсер C#

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок37 просмотров

Нужно написать браузерный парсер для сайта п р о ф и .ру

Стек C#, JavaScript

Задачи:

1 - Авторизация пользователя (возможно будет гугл капча - решается через сервис капч)

2 - Проверка что аккаунт не заблочен + активен

3 - Получения списка услуг

4 - Получения заказов с карты по ключевым словам

5 - Получения информации о заказе (только новые заказы)

6 - Простые имитационные действия пользователя

C#JavaScriptСоздание парсеров
4 месяца назад
TradeRu
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