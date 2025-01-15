Я пришлю подробную инструкцию, как развернуть проект целиком. Нужен только Docker Desktop, под Windows он тоже работает. И будет работать одинаково и у вас, и у нас, стоит только один раз настроить. Потому что все эти подходы с архивами и последующим натягиванием одного на другое - это огромные временные затраты с обеих сторон и невозможность масштабирования.



https://laravel.su/docs/11.x/blade

У нас клиентские проекты на lavarel, шаблонизатор используется этот.

По сути надо просто верстку в шаблоны превращать



Проект на laravel сможете на локале развернуть?

У нас разработка на локале, потом тестовый стенд, потом прод. Работаем в гите

Сколько примерно по срокам на один проект



Дизайн в Figma

Вёрстку предоставлю.

Список проектов которые надо делать тоже предоставлю.

Вот пример такого проекта который работает: https://enot.su/