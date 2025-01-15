Необходимо разработать дизайн лендинга для благотворительного фонда, а также создать печатные материалы, включая визитки, фирменные наклейки и заготовки. Предоставьте свои лучшие работы для оценки. Ожидается креативный и привлекательный дизайн.
Надо просто верстку в шаблоны превращать на Laravel (Много проектов)
Я пришлю подробную инструкцию, как развернуть проект целиком. Нужен только Docker Desktop, под Windows он тоже работает. И будет работать одинаково и у вас, и у нас, стоит только один раз настроить. Потому что все эти подходы с архивами и последующим натягиванием одного на другое - это огромные временные затраты с обеих сторон и невозможность масштабирования.
https://laravel.su/docs/11.x/blade
У нас клиентские проекты на lavarel, шаблонизатор используется этот.
По сути надо просто верстку в шаблоны превращать
Проект на laravel сможете на локале развернуть?
У нас разработка на локале, потом тестовый стенд, потом прод. Работаем в гите
Сколько примерно по срокам на один проект
Дизайн в Figma
Вёрстку предоставлю.
Список проектов которые надо делать тоже предоставлю.
Вот пример такого проекта который работает: https://enot.su/
Заявки фрилансеров
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