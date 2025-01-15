Надо просто верстку в шаблоны превращать на Laravel (Много проектов)

$700
  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок243 просмотра

Я пришлю подробную инструкцию, как развернуть проект целиком. Нужен только Docker Desktop, под Windows он тоже работает. И будет работать одинаково и у вас, и у нас, стоит только один раз настроить. Потому что все эти подходы с архивами и последующим натягиванием одного на другое - это огромные временные затраты с обеих сторон и невозможность масштабирования.


https://laravel.su/docs/11.x/blade

У нас клиентские проекты на lavarel, шаблонизатор используется этот.

По сути надо просто верстку в шаблоны превращать

Проект на laravel сможете на локале развернуть?

У нас разработка на локале, потом тестовый стенд, потом прод. Работаем в гите

Сколько примерно по срокам на один проект

Дизайн в Figma
Вёрстку предоставлю.
Список проектов которые надо делать тоже предоставлю.
Вот пример такого проекта который работает: https://enot.su/

FigmaLaravelИнтеграция верстки
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