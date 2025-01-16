Разработчик Yii2 для доработки проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки292 просмотра

Ищем разработчика Yii2 для доработки нашего долгосрочного проекта, который активно работает и развивается уже 8 лет. MVP готов, но требуется доработка нескольких ключевых интеграций, чтобы выйти в полноценный продакшн. Необходимо настроить взаимодействие с API Юкассы, настроить тестовый сервер, исправить баги, настроить уведомления для шоферов и поддерживать текущий функционал.

YiiДоработка сайтовИнтеграция APIУстранение ошибок
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
39 отзывов
4 месяца назад
Лучший веб-программист апреля