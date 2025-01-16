Разработчик Yii2 для доработки проекта

Необходима разработка сайта, который объединит компании из одной сферы для удобства поиска. Участники смогут добавлять и редактировать свои карточки через личный кабинет. Важно реализовать функционал фильтров по городам и условиям, а также возможность оставления отзывов. Подготовлены материалы для верстки, требуется техническая реализация на выбранном движке.