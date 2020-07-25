matveeva-julia

Юлия Матвеева matveeva-julia

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайн

Специализируюсь на веб-дизайне.Профессиональное выполнение услуг любого объема и сложности!

• Проектирование и анализ

• Разработка уникального дизайна

• Адаптивный дизайн

• Функциональные настройки

Мои услуги:

• Дизайн сайтов/макетов/чек/листов

• Дизайн логотипов/баннеров/фирменного стиля

• Лендинги под ключ

• Многостраничные сайты под ключ

Главные преимущества работы со мной:

•Пунктуальность

•Соблюдение требований клиента

•Постоянная обратная связь

Условия сотрудничества:

• Безопасная сделка

• Предоплата 50% 

Дизайн сайта