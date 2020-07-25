matveeva-julia

Юлия Матвеева matveeva-juliamatveeva-julia
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайн
Специализируюсь на веб-дизайне.Профессиональное выполнение услуг любого объема и сложности!
• Проектирование и анализ
• Разработка уникального дизайна
• Адаптивный дизайн
• Функциональные настройки
Мои услуги:
• Дизайн сайтов/макетов/чек/листов
• Дизайн логотипов/баннеров/фирменного стиля
• Лендинги под ключ
• Многостраничные сайты под ключ
Главные преимущества работы со мной:
•Пунктуальность
•Соблюдение требований клиента
•Постоянная обратная связь
Условия сотрудничества:
• Безопасная сделка
• Предоплата 50%
Действие аккаунта приостановлено!