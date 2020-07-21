Разработка прототипов для сайта по техническому заданию тут задание

https://docs.google.com/document/d/1FKUsUm_qr6_QqqZ2oWv-pzP5aoJKYOhGtvz3fZ_BwjM/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту