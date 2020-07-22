Ui/Ux

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки735 просмотров

Нужно сделать прототипы согласно ТЗ для многофункционального портала по недвижимости. Объём работы большой (личные кабинеты, профили, каталоги, прочие сервисы и разделы). Готовы рассмотреть перспективных и талантливых начинающих  UX/UI специалистов, желающих присоединиться к команде и принять участие в развитии масштабного проекта. 

Приоритет Figma 

В своих предложениях обязательно указывать стоимость за страницу!!! 

Прочие предложения в целях экономии времени не рассматриваются.

Figma
5 лет назад
vipdirector78
Фунтик 
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