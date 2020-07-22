Нужно сделать прототипы согласно ТЗ для многофункционального портала по недвижимости. Объём работы большой (личные кабинеты, профили, каталоги, прочие сервисы и разделы). Готовы рассмотреть перспективных и талантливых начинающих UX/UI специалистов, желающих присоединиться к команде и принять участие в развитии масштабного проекта.

Приоритет Figma

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