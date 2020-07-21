Необходимо изготовить в дизайне сайта 2 кнопки: "Конструктор стеллажей" "Конструктор гардеробных систем" Размер 300*75 (горизонтальная)
Дизайн сайтов и банеры
Ориентирeемся на сайты:
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
https://www.hermitageshop.ru/category/apparel-and-accessories
ТЗ
I. В шапке сайта: Логотип в верхнемлевом углу
=
II. Выпадающая кнопка меню
Содержание меню:
1. Выставки https://odr.yanao.ru/vystavochnyj-zal
2. Мероприятия https://odr.yanao.ru/usadba/meropriyatiya
3. Комплекс городской усадьбы https://odr.yanao.ru/usadba/kompleks-gorodskoj-usadby
4. Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск https://odr.yanao.ru/p-gornoknyazevsk/gornoknyazevsk
5. Тур выходного дня https://odr.yanao.ru/p-gornoknyazevsk/tur-vykhodnogo-dnya
6. Услуги https://odr.yanao.ru/uslugi
III. Меню по горизонтали:
Виртуальный визит | Забронировать ЧУМ | Купить сувенир
(1. Виртуальный визит https://odr.yanao.ru/uslugi/perechen-uslug-predostavlyaemykh-gbuk-yanao-odr/2-uncategorised/144-virtualnyj-tur
2. Забронировать ЧУМ https://odr.yanao.ru/2-uncategorised/163-bron#R1
3. Купить сувенир https://lavka-odr.yanao.ru/)
Заявки фрилансеров
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