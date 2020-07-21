Дизайн сайтов и банеры

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Закрытнет заявок189 просмотров

Ориентирeемся на сайты:

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/

https://www.hermitageshop.ru/category/apparel-and-accessories

 

ТЗ

I. В шапке сайта: Логотип в верхнемлевом углу

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II. Выпадающая кнопка меню

Содержание меню:

1. Выставки https://odr.yanao.ru/vystavochnyj-zal

2. Мероприятия https://odr.yanao.ru/usadba/meropriyatiya

3. Комплекс городской усадьбы https://odr.yanao.ru/usadba/kompleks-gorodskoj-usadby

4. Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск https://odr.yanao.ru/p-gornoknyazevsk/gornoknyazevsk

5. Тур выходного дня https://odr.yanao.ru/p-gornoknyazevsk/tur-vykhodnogo-dnya

6. Услуги https://odr.yanao.ru/uslugi

 

III. Меню по горизонтали:

Виртуальный визит | Забронировать ЧУМ | Купить сувенир

(1. Виртуальный визит https://odr.yanao.ru/uslugi/perechen-uslug-predostavlyaemykh-gbuk-yanao-odr/2-uncategorised/144-virtualnyj-tur

2. Забронировать ЧУМ https://odr.yanao.ru/2-uncategorised/163-bron#R1

3. Купить сувенир https://lavka-odr.yanao.ru/)

5 лет назад
YDmitriy747
Дмитрий 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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