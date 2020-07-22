Дизайн главной страницы по теме криптовалюта

$360
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки804 просмотра

Нужно сделать дизайн в двух версиях: темная и светлая тема. Подробности обсудили

5 лет назад
vitahabiz
Виталий 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
5 лет назад
$360
7 дней
Сделано все профессионально, современно и в срок! Спасибо! Будем работать и в дальнейшем!
👍👍👍 Отличный заказчик, с которым комфортно работать! Всегда на связи, приятный в общении, быстро все оплатил! С удовольствием еще посотрудничаю. Всем рекомендую! Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
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3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
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Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
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Дмитрий
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
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