Для расшифровки есть видео- и аудиозаписи групповых интервью. Групповое интервью – это мероприятие, в котором за одним столом собираются от 4 до 8 человек и по очереди отвечают на вопросы ведущего. Работа оплачивается по тарифу ...
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Здравствуйте уважаемые профессионалы требуется расшифровка аудиозаписи 30 мин. Запись голоса чёткая, средняя скорость диктовки.
Оплата в день выполнения = Яндекс Кошелек либо Сбербанк № карты (строго).
Формат предоставляемого текста: любой формат, который можно копировать ( Microsoft Word, wordpad ...).
Если я вам не ответил, значит вы не указали стоимость в рублях 1 минуты расшифровки.
Приступаем после согласования цены одной минуты.
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