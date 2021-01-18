Сделать стенограмму с видео

Вам будет выдана аудиозапись на 12 минут. Нужно перевести аудио в текст в программу Word. Используйте шрифт 22, Times New Roman. Выполнить без грамматических и орфографических ошибок.
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