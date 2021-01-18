Сделать стенограмму с видео

Для выполнения задания вам необходимо откорректировать и разметить текст полученный при переводе аудиозаписи в текст, разделив его на абзацы выделив говорящих. Первая страница текста уже была откорректирована и размечена, ее можно использовать в качестве примера. Продолжительность аудиозаписи 27 ...