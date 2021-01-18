Корректура текста аудиозаписи

$5
ТранскрибацияЗавершен8 заявок452 просмотра
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Для выполнения задания вам необходимо откорректировать и разметить текст полученный при переводе аудиозаписи в текст, разделив его на абзацы выделив говорящих. Первая страница текста уже была откорректирована и размечена, ее можно использовать в качестве примера.

Продолжительность аудиозаписи 27 минут. Ссылка на аудиозапись https://music.yandex.ru/album/8325159/track/56301751, трек "Как начать бегать". Примерное время выполнения задания 1.5 часа. В тексте иногда встречаются англицизмы.

3 года назад
perelmanych
Роман 
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$5
1 день
Искал исполнителя для транскрибации подкаста. Андрей сработал на совесть и замечательно справился с заданием в срок. Хочу всем порекомендовать его в качестве исполнителя. Уверен, вы останетесь довольны.
Очень доволен сотрудничеством с Романом! Быстро выбрал исполнителем, быстро предоставил весь необходимый материал и также быстро все оплатил после завершения работы. Спасибо за сотрудничество!!!
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