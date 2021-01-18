Корректура текста аудиозаписи

Здравствуйте! Ищем профессионала, чтобы перевести быстро и качественно интервью в текст. В отклике пишите свою цену и срок выполнения работы
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Для выполнения задания вам необходимо откорректировать и разметить текст полученный при переводе аудиозаписи в текст, разделив его на абзацы выделив говорящих. Первая страница текста уже была откорректирована и размечена, ее можно использовать в качестве примера.
Продолжительность аудиозаписи 27 минут. Ссылка на аудиозапись https://music.yandex.ru/album/8325159/track/56301751, трек "Как начать бегать". Примерное время выполнения задания 1.5 часа. В тексте иногда встречаются англицизмы.
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