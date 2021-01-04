Транскрибация

ТранскрибацияЗакрыт6 заявок243 просмотра
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Надо сделать конспект из записей лекции, не внося естественно болтавню студентов и ролики которые запускались на лекции.

Записей часов 10

Часть из них на украинском

3 года назад
LaskaNebeska
Елена 
39 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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