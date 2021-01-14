Перевести голосовую в текст

$150
ТранскрибацияЗавершен1 заявка329 просмотров
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перевести голосовое сообщение в текст

3 года назад
innaakimkina
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
NastasyaSokol
Анастасия 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$2
1 день
Все сделано оперативно, быстро, главное КАЧЕСТВЕННО. Девушка приятная, коммуникативная. Очень довольна работой
спасибо за заказ!