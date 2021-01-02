Транскрибация

Расшифровать три видеофрагмента - в общем около 10 минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2-х часового аудио перевести в текст. Срок до воскресенья 17.01
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