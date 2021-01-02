Транскрибация

$14
ТранскрибацияЗакрыт143 заявки2406 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

2-х часового аудио перевести в текст.  Срок до воскресенья 17.01

3 года назад
guest_16105664708695
3 года в сервисе
Был
3 года назад